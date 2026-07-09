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Главная / Финансы /

Инвестиции коллекторов в долги МФО скоро сравняются с тратами на банковские

Они достигнут 27 млрд руб. в каждом из сегментов, оценили в «Эксперт РА»
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиции коллекторов в покупку долгов микрофинансовых организаций (МФО) сравняются с тратами на приобретение банковских долгов в 2027 г. и составят 26–27 млрд руб., прогнозируют аналитики «Эксперт РА» в обзоре рынка (есть у «Ведомостей»). В 2025 г. размер инвестиций в портфели банковских долгов составил 24 млрд руб., в портфели долгов МФО – 21 млрд руб., в 2024 г. – 21 млрд и 15 млрд руб. соответственно, следует из расчетов агентства.

В прошлом году коллекторские организации заплатили за микрофинансовые и банковские долги относительно сопоставимую сумму, несмотря на трехкратную разницу номинала купленной задолженности, говорится в исследовании. Объем купленной взыскателями просрочки банков в 2025 г. составил 325 млрд руб., просрочки МФО – 113 млрд руб. Столь существенное различие объясняется большой разницей в размере среднего долга и цены за лот, поясняют эксперты. В банковском сегменте средняя сумма уступленного долга в 2025 г. составила 157 000 руб., а средневзвешенная цена за портфель держалась на уровне 7% от основного долга. В то же время в сегменте МФО средняя сумма долга была 26 000–30 000 руб., а средневзвешенная цена просрочки – 18% от основного долга.

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