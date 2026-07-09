Инвестиции коллекторов в долги МФО скоро сравняются с тратами на банковские

В прошлом году коллекторские организации заплатили за микрофинансовые и банковские долги относительно сопоставимую сумму, несмотря на трехкратную разницу номинала купленной задолженности, говорится в исследовании. Объем купленной взыскателями просрочки банков в 2025 г. составил 325 млрд руб., просрочки МФО – 113 млрд руб. Столь существенное различие объясняется большой разницей в размере среднего долга и цены за лот, поясняют эксперты. В банковском сегменте средняя сумма уступленного долга в 2025 г. составила 157 000 руб., а средневзвешенная цена за портфель держалась на уровне 7% от основного долга. В то же время в сегменте МФО средняя сумма долга была 26 000–30 000 руб., а средневзвешенная цена просрочки – 18% от основного долга.