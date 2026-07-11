Карты, чеки, два века истории: как American Express стала атрибутом путешествий

История, случившаяся с Фарго в Европе, имеет немало версий: то ли ему в принципе отказали в выдаче наличных, то ли заставили долго ждать, то ли возникла проблема в обмене валюты. Вернувшись в ярости домой, Фарго вызвал к себе Берри. Тот, в свою очередь, размышлял над проблемой месяцами. К концу 1890 г. у него родилось решение, которое он назвал «дорожные чеки American Express».