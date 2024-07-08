«Америкэн Экспресс банк» подал заявление о ликвидации
«Америкэн Экспресс банк» (дочерняя компания American Express Company в России) подал заявление о ликвидации юридического лица, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Финансовая организация подала соответствующее заявление в ФНС 4 июля.
На заявление банка обратил внимание «Коммерсантъ». Банк входит в список 45 банков с иностранных участием, утвержденных президентом Владимиром Путиным для запрета сделок с их акциями или долями в уставном капитале. Финансовая организация первая из списка решилась на добровольную сдачу лицензии, а не продажу бизнеса.
В октябре 2022 г. Путин утвердил список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. В список попали два системно значимых Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).
American Express была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Это глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.