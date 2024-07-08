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«Америкэн Экспресс банк» подал заявление о ликвидации

Ведомости

«Америкэн Экспресс банк» (дочерняя компания American Express Company в России) подал заявление о ликвидации юридического лица, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Финансовая организация подала соответствующее заявление в ФНС 4 июля.

На заявление банка обратил внимание «Коммерсантъ». Банк входит в список 45 банков с иностранных участием, утвержденных президентом Владимиром Путиным для запрета сделок с их акциями или долями в уставном капитале. Финансовая организация первая из списка решилась на добровольную сдачу лицензии, а не продажу бизнеса.

Путин разрешил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию в мае 2024 г.

В октябре 2022 г. Путин утвердил список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. В список попали два системно значимых Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).

American Express была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Это глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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