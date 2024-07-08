«Америкэн Экспресс банк» подал заявление о ликвидации

В октябре 2022 г. Путин утвердил список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. В список попали два системно значимых Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).