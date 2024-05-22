Путин разрешил «дочке» American Express провести добровольную ликвидацию
Президент России Владимир Путин разрешил российской «дочке» финансовой компании American Express – «Америкэн Экспресс Банк» – провести добровольную ликвидацию. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
29 марта Путин подписал указ об особом порядке отдельных сделок с акциями некоторых компаний. В тексте указе говорится, что он подписан в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США, а также примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, он устанавливает список конкретных компаний, в отношении которых применяется особое регулирование. Кроме того, разработан особый порядок сделок с их долями. Большая часть текста документа закрыта, а пункты 2 и 3 отмечены как предназначенные для служебного пользования.
Ранее компания делилась финансовой отчетностью, согласно которой чистая прибыль American Express в январе – марте 2024 г. составила $2,4 млрд. Годом ранее чистая прибыль за первые три месяца составляла $1,8 млрд.
American Express – глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Компания была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.