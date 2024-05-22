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Путин разрешил «дочке» American Express провести добровольную ликвидацию

Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил российской «дочке» финансовой компании American Express – «Америкэн Экспресс Банк» – провести добровольную ликвидацию. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

29 марта Путин подписал указ об особом порядке отдельных сделок с акциями некоторых компаний. В тексте указе говорится, что он подписан в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США, а также примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, он устанавливает список конкретных компаний, в отношении которых применяется особое регулирование. Кроме того, разработан особый порядок сделок с их долями. Большая часть текста документа закрыта, а пункты 2 и 3 отмечены как предназначенные для служебного пользования.

Ранее компания делилась финансовой отчетностью, согласно которой чистая прибыль American Express в январе – марте 2024 г. составила $2,4 млрд. Годом ранее чистая прибыль за первые три месяца составляла $1,8 млрд.

American Express – глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Компания была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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