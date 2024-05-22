Путин разрешил «дочке» American Express провести добровольную ликвидацию

29 марта Путин подписал указ об особом порядке отдельных сделок с акциями некоторых компаний. В тексте указе говорится, что он подписан в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США, а также примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, он устанавливает список конкретных компаний, в отношении которых применяется особое регулирование. Кроме того, разработан особый порядок сделок с их долями. Большая часть текста документа закрыта, а пункты 2 и 3 отмечены как предназначенные для служебного пользования.