РНПК сохранила перестрахование военных рисков в Азовском и Черном морях

РНПК сохранила перестрахование военных рисков в Азовском и Черном моряхКомпания пересматривает условия еженедельно, но без ее поддержки страховщики сократили бы лимиты
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; «дочка» ЦБ) продолжит предоставлять перестраховочное покрытие военных рисков в Азовском и Черном морях, несмотря на сложную обстановку в регионе, случаи повреждения и гибели судов, сообщила компания в пресс-релизе 6 августа.
Покрытие РНПК распространяется на страхование каско судов, ответственности судовладельцев, а также грузов при перевозках нефти и нефтепродуктов, угля, продукции сельского хозяйства и металлургии. Условия покрытия пересматриваются еженедельно и продлеваются на последующие 14 дней.
Для обеспечения доступности страхования РНПК предложила программу защиты, которая распространяется на собственное удержание страховщиков, говорится в пресс-релизе. По данным перестраховщика, тарифы сопоставимы с действовавшими ранее ставками за страхование судозаходов в опасные районы без учета текущей статистики. Тариф по страхованию каско судна установлен на уровне 1% от стоимости судна за первые семь дней захода в опасные территории.
В компании рассчитывают, что это позволит сохранить страховую защиту стратегически важных экспортных перевозок и поддержать участников рынка.
За последние недели в Черном море произошло несколько атак на гражданские суда. В ночь на 1 августа затонул контейнеровоз «Янина» группы Fesco, экипаж удалось спасти, а 3 августа украинские беспилотники атаковали судно Nadezda под флагом Камеруна, следовавшее из Турции в Новороссийск, в результате чего пострадали четыре моряка.
Международные перестраховщики и Ассоциация турецких судовладельцев рекомендовали участникам рынка пока воздержаться от новых перевозок в Черном море из-за высокого уровня рисков. По данным ассоциации, за последние месяцы в акватории произошло 136 нападений на торговые суда.
На этом фоне российские страховщики фактически перестали покрывать военные и террористические риски для грузовых судов в районах, которые Минобороны объявило временно опасными, писал РБК. В «Пари» многократно увеличился спрос на страхование имущества юридических лиц и страхование грузов, говорил ранее «Ведомостям» президент страховой компании Александр Кудряков. Все страховые компании, в том числе государственный перестраховщик, пересматривают свои условия и тарифы по страхованию как имущественных рисков, так и грузовых, отметил он. «Если говорить про грузы, то особенно это связано с морем – с бассейнами Азовского и Черного морей», – уточнял Кудряков.
Ранее российские власти уже обсуждали дополнительные меры поддержки: Минфин предлагал создать общества взаимного страхования, а Минтранс, Минэнерго и Банк России – распространить механизм страхования военных рисков с господдержкой на морские суда и международные перевозки.
Решение РНПК имеет критическое значение для стабильности рынка в текущих условиях, считает представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Спрос на страхование военных рисков остается высоким и продолжает расти на фоне эскалации рисков, констатировал он. По данным страхового брокера Remind, во II квартале 2026 г. тарифы в сегменте морского страхования грузов выросли в 2–4 раза. Без поддержки национального перестраховщика страховые компании были бы вынуждены еще сильнее ограничивать покрытие или повышать тарифы, что могло создать дополнительные барьеры для экспортных перевозок, говорит представитель ВСС.
Несмотря на обострение ситуации, спрос на покрытие военных рисков в регионе остается стабильным, отмечает совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева, страхование военных рисков всегда было частью большинства договоров морского страхования, но сейчас именно этот элемент покрытия оказался в центре внимания рынка.
С этим согласен начальник отдела страхования грузов Remind Дмитрий Грушин. Но он подчеркивает, что спрос сосредоточен на отдельных категориях грузов, среди них – зерно, уголь, газ и нефтепродукты. Без такой перестраховочной поддержки, которую предоставляет РНПК, судовладельцы и грузоотправители не готовы выходить в рейсы, убежден Грушин. Он считает, что сейчас рынок находится в ожидании конкретных предложений от страховых компаний, которые будут формироваться на основе условий перестраховочного покрытия РНПК.
Сохранить прежние условия страхования не удастся, уверен Грушин: действующих тарифов в классическом понимании уже просто нет. Стоимость покрытия будет формироваться индивидуально и зависеть от профиля конкретного клиента и оценки риска страховщиком. Для одних участников рынка условия могут остаться приемлемыми, а для других стоимость страхования может вырасти в несколько раз, добавил Грушин.
Дальнейшая динамика спроса на этот сегмент страхования будет зависеть от геополитической ситуации, отметил представитель ВСС: при сохранении или усилении напряженности спрос останется высоким, а тарифы будут повышенными. В случае стабилизации возможно снижение темпов роста цен, но уровень ставок, вероятно, останется выше докризисного, признал он.