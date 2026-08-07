РНПК сохранила перестрахование военных рисков в Азовском и Черном морях

На этом фоне российские страховщики фактически перестали покрывать военные и террористические риски для грузовых судов в районах, которые Минобороны объявило временно опасными, писал РБК. В «Пари» многократно увеличился спрос на страхование имущества юридических лиц и страхование грузов, говорил ранее «Ведомостям» президент страховой компании Александр Кудряков. Все страховые компании, в том числе государственный перестраховщик, пересматривают свои условия и тарифы по страхованию как имущественных рисков, так и грузовых, отметил он. «Если говорить про грузы, то особенно это связано с морем – с бассейнами Азовского и Черного морей», – уточнял Кудряков.