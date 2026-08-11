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Главная / Финансы /

Коллекторы скупили в первом полугодии более 90% долгов МФО

Дальнейший рост этого показателя маловероятен, так как всегда есть слишком дорогие для покупки лоты
Наталья Заруцкая
К концу года объемы покупок просроченных долгов МФО могут обновить максимумы
К концу года объемы покупок просроченных долгов МФО могут обновить максимумы / Максим Стулов / Ведомости

Коллекторы по итогам полугодия купили 92,1% выставленных микрофинансовыми организациями (МФО) на продажу просроченных долгов заемщиков – доля закрытых сделок оказалась рекордной за три года. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. доля приобретенных долгов составила 85,5%, в аналогичный период 2024 г. – 71,5%. Такие данные предоставил сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтехгруппу «Свой») на основе статистики всех электронных торговых площадок и прямых продаж.

За январь – июнь 2026 г. МФО выставили на продажу рекордный за три года объем долгов – 63,4 млрд руб., что на 8% больше, чем в первых полугодиях 2025 и 2024 гг. Исторического максимума также достиг абсолютный объем купленных долгов – 58,4 млрд руб. (+16,6% к 2025 г. и +39% к 2024 г.).

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