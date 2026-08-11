Коллекторы скупили в первом полугодии более 90% долгов МФО

За январь – июнь 2026 г. МФО выставили на продажу рекордный за три года объем долгов – 63,4 млрд руб., что на 8% больше, чем в первых полугодиях 2025 и 2024 гг. Исторического максимума также достиг абсолютный объем купленных долгов – 58,4 млрд руб. (+16,6% к 2025 г. и +39% к 2024 г.).