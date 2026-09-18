Продавцы Ozon получили первые 8,2 млрд рублей страховой компенсации

Продавцы Ozon получили первые 8,2 млрд рублей страховой компенсацииИтоговый расчет «Ингосстрах» проведет по итогам инвентаризации
«Ингосстрах» завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали при пожарах на складах маркетплейса в Чапаевске, Махачкале и Энеме в результате атак БПЛА. Около 90 000 предпринимателям перечислено 8,2 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель страховщика. Исходя из этих цифр, в среднем на одного продавца пришлось 91 000 руб. Выплаты получили те, кто имел в момент атак действующий полис «Ингосстраха» от массовых повреждений и атак БПЛА.
«Ингосстрах» начал выплаты 15 сентября: в первый день деньги получили 50 000 продавцов, на следующий – еще около 40 000. Обращаться за компенсацией не требовалось, говорит представитель страховщика: средства перечислили на счета, указанные в личных кабинетах на маркетплейсе.
Это только первая часть возмещения. Для оперативной выплаты «Ингосстрах» не стал дожидаться завершения всех формальных процедур. Итоговый расчет по каждому продавцу «Ингосстрах» произведет после завершения инвентаризации на складах и получения от Ozon полного пакета документов – тогда сумма будет определена по условиям программы страхования и применяемой методике, говорит представитель страховщика. Он не сказал, сколько еще может быть выплачено компенсации.
Договоры страхования от атак беспилотников и террористических актов заключаются напрямую между «Ингосстрахом» и продавцами. Плата за защиту товаров списывается ежедневно, страховку можно включать и отключать в личном кабинете. С 28 июля вырос тариф на страхование товаров в 3,3 раза – с 0,0035% до 0,0115% от стоимости товаров. Но с 5 октября система изменится, говорится на сайте Ozon для продавцов. Дневная плата за страховку будет зависеть от размера компенсации, которая рассчитывается по формуле: действительная стоимость товара × коэффициент возмещения. Тариф составит 0,0838% в день от размера компенсации.
Также с 5 октября «Ингосстрах» сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавца об этом за пять календарных дней.
С конца июля склады Ozon и Wildberries становились целью атак ВСУ. Беспилотники атаковали объекты в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Белгородской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Башкортостане и Ростовской области. В ряде случаев возникали пожары и были пострадавшие, часть складов временно приостанавливала работу.
22 августа Ozon сообщил о проведении инвентаризации, перевоза уцелевших товаров на другие склады и компенсации продавцам. 28 августа маркетплейс объявил о превращении более 80 000 ПВЗ в небольшие логистические центры. Через них планируется повторно продавать невостребованные заказы. Начиная с октября продавцы смогут размещать там товары.
Сами маркетплейсы тоже пересматривали условия договоров с продавцами. В июле Ozon, Wildberries и «Яндекс маркет» внесли поправки в оферту продавцов, согласно которым последствия атак беспилотников и других обстоятельств непреодолимой силы не влекут ответственности площадок за неисполнение обязательств. На фоне этого партия «Единая Россия» предложила создать систему страхования военных рисков с участием РНПК, чтобы сделать такую защиту более доступной для бизнеса.