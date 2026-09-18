Продавцы Ozon получили первые 8,2 млрд рублей страховой компенсации

Договоры страхования от атак беспилотников и террористических актов заключаются напрямую между «Ингосстрахом» и продавцами. Плата за защиту товаров списывается ежедневно, страховку можно включать и отключать в личном кабинете. С 28 июля вырос тариф на страхование товаров в 3,3 раза – с 0,0035% до 0,0115% от стоимости товаров. Но с 5 октября система изменится, говорится на сайте Ozon для продавцов. Дневная плата за страховку будет зависеть от размера компенсации, которая рассчитывается по формуле: действительная стоимость товара × коэффициент возмещения. Тариф составит 0,0838% в день от размера компенсации.