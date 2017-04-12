Нацбанк Украины получил документы для продажи «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) получил документы на согласование продажи украинской «дочки» Сбербанка консорциуму инвесторов. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Центробанка.

7 апреля российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. «Дочка» банка будет продана консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании. Соглашение о консорциуме подписали два гражданина Великобритании: как мажоритарный участник – Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, и владелец Norvik Григорий Гусельников.

Структура сделки пока неизвестна, Сбербанк сообщал, что убытки от нее будут в отчетности по РСБУ. Знакомый Гуцериева говорил «Ведомостям», что деньги на «дочку» Сбербанка мог дать в кредит сам Сбербанк.