Отделение Сбербанка от Украины

Сделка с украинской «дочкой» Сбербанка, с одной стороны, какая-то загадочная: довольно крупный и дорогой актив приобрели Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, через белорусскую компанию и Григорий Гусельников, владелец латвийского банка, – оба с британскими паспортами. Почем купили ее два этих британских инвестора с российскими корнями – не известно; если верить «Коммерсанту», то за $130 млн, почти за капитал, что, кажется, дороговато; т. е. покупатель Гуцериев-младший (55%) уплатил $71,5 млн, а покупатель Гусельников (45%) – $58,5 млн. Да и почему они ее купили – с ходу тоже не вовсе понятно, хотя семья Гуцериевых и говорит, что на украинском рынке можно заработать.

С другой стороны, сделка вполне себе прозрачная – если, конечно, взять и поверить слухам: что сделка была уж очень стремительная; что Михаил Гуцериев и Герман Греф находятся в добрых личных и надежных деловых отношениях, что у них долгая и достойная уважения история взаимодействия, в которой были прямые и обратные выкупы активов, но которая не слишком афишируется; что Григорий Гусельников хотя и перестал работать в системе Бинбанка, где относительно недавно был президентом, но опять-таки сохранил добрые отношения с семьей Гуцериевых. Звучат и завиральные предположения: что сделка была безденежная, потому что надо было просто увести внимание украинского общества от того, что, в принципе, неплохой банк принадлежит российскому государственному капиталу, что для украинского общества раздражительно. Проще говоря, все это может навести на мысль, что Сбербанк российский, уставший от отношения к нему украинцев, и после сделки будет сохранять некоторое влияние на бывшую украинскую «дочку», сменившую имя на европейское – Norvik Banka.

За скобками следует, видимо, оставить историю из давнего прошлого, в котором бывший губернатор Кировской области Никита Белых, ныне подозреваемый в коррупции, и его советники – покупатель Гусельников и административно арестованный Алексей Навальный – вместе занимались Фондом поддержки инициатив губернатора Кировской области. У покупателя Гусельникова в той же области с далекого 2007 года есть банковский актив – Вятка-банк. Но связи с лишенными свободы людьми не накладывают никаких ограничений на нынешнюю деятельность.

Куда интересней не это, а то, как смена вывески отразится на раздражительности украинского общества по отношению к бывшему Сбербанку – неужели одного этого будет достаточно, чтобы Norvik Banka начал зарабатывать, как, видимо, надеются покупатели?

Но еще интересней, как новый европейский банк будет относиться к жителям самопровозглашенных донбасских республик; новые хозяева на эту тему до сих пор никак не высказались, а ведь именно то обстоятельство, что украинская «дочка» Сбербанка обслуживала тех самых жителей, и стало одной из определяющих причин скверного к ней отношения украинского общества.