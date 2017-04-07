Сбербанк опроверг информацию, что не получит денег за украинскую «дочку»

Сбербанк России опроверг информацию о том, что сделка по продаже украинского дочернего банка была безденежной. «Информация о том, что в сделке о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются», - сообщила пресс-служба банка.

«Новая газета» написала, что в счет оплаты за украинский актив один из покупателей, Григорий Гусельников, передает Сбербанку 98% российского «Норвик банка» (бренд Вятка-банк в Кировской области), земельный участок за $13,6 млн, гостиницы «Хилтон Екатеринбург» ($19,8 млн) и «Хилтон Можайск» ($25,5 млн). Также, по данным издания, передать предполагалось рефинансированные кредиты операторов «Хилтон Киров» и «Хилтон Пермь» на $23,4 млн.

Сбербанк оценивал свою украинскую «дочку» по активам почти в $2 млрд, сообщило издание. Президент Сбербанка России Герман Греф говорил, что украинский банк продается менее чем за размер капитала. «Коммерсантъ» называл суммой сделки $130 млн, то есть чуть меньше капитала украинского банка.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать, будет ли российский «Норвик банк» передан Сбербанку в ходе сделки по продаже украинской кредитной организации.

Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 г.