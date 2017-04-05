Греф: «дочка» Сбербанка на Украине будет продана по цене менее размера капитала

Украинский дочерний банк Сбербанка будет продан по цене меньше размера собственного капитала, сообщил президент Сбербанка России Герман Греф в кулуарах Metro Expo.

«Там не за один капитал, а меньше, чем капитал, продается, конечно. Капитал сегодня банки не стоят», - сказал он.

Ранее Сбербанк объявил о продаже «дочки» на Украине консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 г. Соглашение о консорциуме подписали два гражданина Великобритании: как мажоритарный участник – Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, и владелец Norvik Григорий Гусельников.

Структура сделки неизвестна, Сбербанк сообщил, что убытки от нее будут в отчетности по РСБУ. Знакомый Гуцериева говорил «Ведомостям», что деньги на «дочку» Сбербанка мог дать в кредит сам Сбербанк. Сделка не подразумевает использование покупателями для расчетов со Сбербанком за акции покупаемого банка каких-либо кредитных средств, в том числе Сбербанка, сообщал Сбербанк.