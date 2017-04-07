Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка

Российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. Заявление об этом размещено на веб-сайте украинской «дочки» Сбербанка в пятницу, 7 апреля.

«Сбербанк открыто заявил о своей готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников», - говорится в сообщении.

В нем указывается, что события последнего месяца, в частности, введение санкций СНБО, а также «агрессивные и настойчивые действия со стороны «Национального корпуса» активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине».

Банк напомнил, что 27 марта текущего года он объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму иностранных инвесторов.

«Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права», - добавил Сбербанк, подчеркивая, что «с новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса».

Ранее Сбербанк объявил о продаже «дочки» на Украине консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании. Соглашение о консорциуме подписали два гражданина Великобритании: как мажоритарный участник – Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, и владелец Norvik Григорий Гусельников.

Структура сделки пока неизвестна, Сбербанк сообщал, что убытки от нее будут в отчетности по РСБУ. Знакомый Гуцериева говорил «Ведомостям», что деньги на «дочку» Сбербанка мог дать в кредит сам Сбербанк.