«Дочка» Сбербанка на Украине отменила лимит на снятие наличных с карт физлиц

Украинская «дочка» Сбербанка отметила лимит на осуществление операций по картам физических лиц. «С 14 апреля 2017 г. отменяются все ранее установленные временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Начиная с указанной даты выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме», — говорится в сообщении банка.

Ранее российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. «Дочка» банка будет продана консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании.