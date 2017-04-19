Медведев одобрил кредитную политику Центробанка России

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал политику Банка России, который не пошел на количественное смягчение. «В ряде этих стран пошли на количественное смягчение, так называемое. И посмотрите, что у них происходит и с валютой, и с курсом, естественно, и в целом с экономической ситуацией. Там больше трудности. Нам этого удалось избежать», – отметил премьер во время ежегодного отчета правительства в Госдуме. По его словам, во многом это заслуга Центробанка и экономического блока правительства.

Медведев подчеркнул, что иногда приходилось принимать жесткие и не очень популярные меры, которые привели к тому, что «у нас сейчас стабильный курс, мы можем развивать экономику и решать долгосрочные задачи».

Председатель правительства добавил, что в части кредитной политики ситуация с кредитами «не идеальная», при этом регулятор последовательно снижает ключевую ставку. «По всей вероятности, если ситуация будет к этому располагать, эта политика будет продолжена. Стало быть, кредиты будут доступнее. Еще совсем недавно кредитная ставка была почти в два раза выше. Поэтому делать все надо максимально аккуратно, чтоб не разбалансировать ситуацию. А иначе мы получим ситуацию, близкую к Венесуэле, или даже к некоторым нашим партнерам по БРИКС, где, еще раз подчеркиваю, финансовая ситуация выглядит гораздо более сложной, чем у нас», – заявил премьер.