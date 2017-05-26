Сбербанк продал структуре АИЖК пул ипотечных кредитов на 50 млрд рублей

АИЖК и Сбербанк завершили сделку по выпуску однотраншевых ипотечных облигаций в рамках «Фабрики ИЦБ». Сделка стала крупнейшей на рынке российской секьюритизации ипотечных активов — объем выпуска составил 50 млрд руб., говорится в сообщении АИЖК.

Сбербанк — первый банк с госучастием, который провел секьюритизацию ипотечного портфеля на программной основе в рамках нового механизма рефинансирования ипотеки «Фабрика ИЦБ», отметили в АИЖК.

«Фабрика ИЦБ» была создана по поручению президента Владимира Путина. Она является инструментом привлечения финансирования на рынок ипотеки России и, как следствие, увеличения объемов выдачи ипотеки по меньшим ставкам.