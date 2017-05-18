АИЖК не выполнило ни одну из стратегий развития за 2014-2016 годы

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в срок ни одну из стратегий развития на 2014-2016 гг.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не завершило в срок ни одну из стратегий развития на 2014-2016 гг., заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчан на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

«Ни одна из стратегий развития АИЖК не была завершена в сроки», - рассказал он (здесь и далее цитаты по «Прайму»).

Гендиректор агентства Александр Плутник не стал отрицать слова аудитора. «Да, это действительно так», - заявил он. По словам Плутника, было утверждено «немыслимое количество документов стратегического планирования - их было девять». Правда, сейчас идет объединение стратегий, рассказал он. Это « Ведомостям» подтвердил и представитель агентства. Плутник возглавил АИЖК в апреле 2015 г.

По итогам проверки Счетной палатой деятельности АИЖК за 2014-2016 гг. нарушений законодательства либо нецелевого или неэффективного использования средств не зафиксировано, утверждает представитель АИЖК: «Агентство по итогам проверки получило информационное письмо с рекомендациями о включении количества ипотечных кредитов, выданных социально-приоритетным категориям населения, в состав целевых показателей АИЖК и о возврате Минфину государственных гарантий по выпускам облигаций, выкупленным на баланс агентства». По данным представителя АИЖК, гарантии составляют порядка 40 млрд руб.

Ряд положений стратегии развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 г. утратили актуальность, добавляет он. По словам представителя АИЖК, целевые показатели агентства будут пересмотрены.

Какие именно, представитель уточнить не смог, заявив, что пока этот вопрос находится на обсуждении. В частности, будут пересмотрены отдельные показатели направления «Ипотека и арендное жилье». Согласно паспорту проекта, среди его целей — ввод 100 млн кв. м жилья в 2020 г. и выдача 1,2 млн ипотечных кредитов за тот же год.

Именно проект по по развитию арендного жилья также вызвал недовольство Счетной палаты, следует из слов Перчана. Агентство использует закрытые паевые инвестфонды недвижимости, которые выкупают у застройщиков готовое жилье.

АИЖК создало ЗПИФ «Кутузовский» за счет средств ВЭБа, напомнил он, но активы этого фонда – объекты «высоколиквидного сегмента рынка элитной недвижимости с высоким уровнем спроса» (ЖК «Матч-пойнт» и «Символ»). «Решений о включении в состав фонда проектов, реализация которых могла бы содействовать рынку арендного жилья в крупнейших российских городах и способствовать усилению внутренней трудовой миграции, по состоянию на 10 февраля 2017 г. правлением АИЖК не принималось», – сетует Перчан (цитата по «Интерфаксу»). Инвестиции лишь в элитное арендное жилье, по его мнению, не будут способствовать достижению целей, установленных приоритетным проектом.