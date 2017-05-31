«Коммерсантъ»: Госдума ограничит деятельность микрофинансовых организаций

Комитет Госдумы по финансовому рынку готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые серьезно ограничат деятельность МФО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в профильном блоке правительства.

Эту информацию подтвердил председатель думского комитета Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты «намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», тогда как сейчас она может достигать 800%. По данным ЦБ, ее среднерыночное значение составляет 599,311%. В пресс-службе ЦБ сообщили, что эти предложения уже поступили регулятору и сейчас изучаются.

Ограничительные меры готовятся по поручению президента России Владимира Путина о снижении закредитованности населения, отмечают собеседники издания. Ранее Путин на заседании президиума Госсовета по защите прав потребителей сравнил МФО со старухой-процентщицей из «Преступления и наказания» Федора Достоевского. По словам одного из участников обсуждения, поправки планируется принять до конца весенней сессии Госдумы, а в силу они должны вступить до конца 2017 г.

Участники рынка считают, что принятие поправок вынудит уйти с рынка организации, специализирующиеся на выдаче краткосрочных займов – PDL. По данным ЦБ на конец III квартала 2016 г., доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляла около 30% - 22 млрд руб. «Подавляющее большинство МФО прекратят работу, а оставшиеся перейдут в сегмент с большими суммами и сроками»,— говорит директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа. Она полагает, что выдавать короткие кредиты под 150% МФО не смогут, а значит, на рынок вернутся «черные кредиторы».