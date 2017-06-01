Президент «Югры»: докапитализация на $500 млн позволит решить банку поставленные задачи

В рамках грядущей докапитализации банка «Югра» его акционеры предоставят $500 млн, которые будут внесены в капитал банка. Как передает ТАСС, это президент кредитной организации Алексей Нефедов рассказал на ПМЭФе телеканалу РБК. Докапитализация будет проведена в соответствии со стратегией поступательного развития банка на 2017-2019 гг., которая была принята в апреле. В результате норматив достаточности базового капитала банка увеличится до 13,2%, сказал Нефедов.

По его словам, докапитализация станет драйвером развития банка. Она поможет «Югре» реализовать поставленные задаче - это прежде всего наращивание активов (до 2019 г. прогнозируется рост порядка 35%) и увеличение их рентабельности.

«За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в тюменском Мегионе, городе, где проживает всего 40 000 человек, "Югра" стал одним из топ-30 крупнейших российских банков. В этом заслуга всей команды, в первую очередь акционеров, которые всегда принимают деятельное участие в жизни банка и оказывают колоссальную поддержку», - сказал президент банка. Он напомнил, что до ноября 2012 г. уставный капитал банка составлял 170 млн руб., а сейчас приближается к 13 млрд руб. С 1 января 2013 г. активы банка выросли в 38 раз, а по их размеру «Югра» переместилась с 261-го места в рейтинге российских банков на текущее 28-е.

«Если честно, я не знаю, есть ли другой подобный пример в отечественной банковской отрасли, - говорит Нефедов. - Четверть века назад банк "Югра" был, по сути, известен только в Мегионе. Сейчас согласно опросам нас знает каждый четвертый россиянин».