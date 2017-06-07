Brent торгуется на уровне $50 за баррель

К 8.56 мск 7 июня августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени стоили $48,05 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала на $0,65 (1,31%) до $50,12 за баррель, WTI - на $0,79 (1,67%) до $48,19, напоминает «Интерфакс».

Рынок ждет публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране за предыдущую неделю. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают снижения запасов по итогам девятой недели подряд - на 3,5 млн баррелей. Одновременно на котировки давят опасения, что добыча нефти в США, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), продолжит расти.

Управление по информации в области энергетики (EIA) минэнерго США во вторник повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 г. на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн б/с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн б/с, зафиксированного в 1970 г. Также EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 г. Так, прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6% до $55,61 за баррель.