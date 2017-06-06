Brent торгуется на уровне $49,53 за баррель

К 9.39 мск вторника августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $49,53 за баррель, июльские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $47,5 за баррель. В понедельник за торговую сессию Brent подешевела на 48 центов, до $49,47 за баррель, WTI - на 26 центов, до $47,4 за баррель, напоминает «Интерфакс». Сначала в понедельник котировки подскочили на информации о разрыве дипломатических отношений нескольких арабских стран с Катаром, у инвесторов возникли опасения, что могут возникнуть перебои с поставками нефти. Затем эксперты указали, что эти риски незначительны и что возникла опасность того, что из-за политических разногласий может быть сорвано соглашение с ОПЕК об ограничении добычи.

Минэнерго США опубликует в среду доклад об изменении запасов нефти в стране за предыдущую неделю. Аналитики ожидают, что будет объявлено о снижении запасов по итогам девятой недели подряд, на 3,5 млн баррелей. При этом добыча в США продолжает расти с начала года. Как считает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, «если ОПЕК продолжит выполнять условия соглашения, WTI вернется к диапазону выше $50 за баррель».