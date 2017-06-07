Банк России предложил продавать «народные» ОФЗ через брокеров

Центробанк России предлагает расширить каналы продаж «народных» ОФЗ. «Выпуски, предназначенные для физических лиц, размещались через два государственных банка. Позиция Банка России такова, что каналов должно быть намного больше и брокеры должны участвовать в этом бизнесе», - сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Российский фондовый рынок 2017». Сейчас ОФЗ могут продавать два банка – «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Швецов подчеркнул, что сама процедура продажи таких ОФЗ должна стать проще и занимать у россиян меньше времени. «Мне кажется, что брокерскому сообществу и бирже нужно предложить технологию, альтернативную тяжелой бумажной технологии, которая сегодня используется при продаже этих бумаг через государственные банки», - добавил он, отметив, что рассчитывает и на развитие вторичного рынка такого рода бумаг.

Банк России рассчитывает также и на развитие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с налоговой льготой на полученный доход. Россияне, открывающие ИИСы, могут выбрать один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

«Мы рассчитываем, что инвестиционные счета второго типа будут вами (брокерами) продаваться с большей активностью. Хотя, конечно, продать счет первого типа легче, потому что физическое лицо получает вычет сразу. Но подумайте, что вы продаете: вы помогаете физическим лицам "доить" бюджет, а вовсе не зарабатывать на фондовом рынке. В то время как второй счет дает вам неограниченную по сроку действия налоговую льготу, это уникальный счет, и он дает именно льготу на заработок на фондовом рынке, а не на вычет из вашего (налога на) доход по основному месту работы», - добавил Швецов. «Физическое лицо должно сначала что-то сделать, проинвестировать, прежде чем получить льготу, чем наоборот», - подчеркнул первый зампред ЦБ.