Цены на нефть упали до минимума за месяц

Нефть эталонных марок резко дешевеет, котировки опустились до минимумов с начала мая. Таким образом рынок отреагировал на данные о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск опустилась до $48,22 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени до $46,03 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,3 млн баррелей. Эти данные не совпали с прогнозами экспертов, которые ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей. Рост этого показателя фиксируется впервые за 9 недель. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 п. п. вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п. п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 000 баррелей в сутки.