ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 40 копеек

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 9 июня курс доллара ЦБ установлен на уровне 56,9857 руб./$, что на 39,79 коп. выше предыдущего значения (56,5878 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 43,09 коп. до 64,1488 руб./евро (предыдущее значение – 63,7179 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, повысилась на 41,28 коп. до 60,2091 руб. (против 59,7963 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.40 мск, курс доллара составлял 56,9325 руб./$ (-15,00 коп.), курс европейской валюты – 63,9700 руб./евро (-37,00 коп.).

Цены на нефть днем в четверг растут. По данным на 13.54 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $48,49 за баррель (+0,887%), нефти WTI – $46,11 (+0,846%).