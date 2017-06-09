Brent торгуется на уровне $47,88 за баррель

К 8.43 мск пятницы августовские фьючерсы на Brent в Лондоне торгуются на уровне $47,88 за баррель, июльские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $45,66 за баррель. За предыдущие торги Brent подешевела на на $0,2 (0,42%) до $47,86 за баррель, WTI - на $0,08 (0,17%) до $45,64 за баррель, напоминает «Интерфакс». Снижение котировок связано с опасениями инвесторов, что добыча в США, которая, по прогнозам минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки в 2018 г., сведет на нет усилия ОПЕК по сокращению добычи и предложения на рынке.

Мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, вопреки прогнозам.

В четверг Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии после перерыва более чем в год. «Поставки топлива продолжают увеличиваться, а запасы находятся на довольно высоком уровне и не демонстрируют признаков снижения, - говорит аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - На данный момент нет никаких явных позитивных факторов для нефтяных котировок».