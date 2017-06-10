«Открытие холдинг» объявил о намерении приобрести акции Qiwi на $694,2 млн

«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited намерены приобрести не более 24,8 млн акций российской платежной системы Qiwi по цене $28 за акцию. Об этом говорится в сообщении «Открытия». Таким образом, холдинг готов заплатить за ценные бумаги $694,2 млн.

В настоящее время «Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus совместно с их аффилированными лицами владеют около 8,85% находящихся в обращении ценных бумаг Qiwi.

Qiwi — платежный сервис c платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью Qiwi торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. от более чем 56 млн клиентов в России и странах СНГ.

Otkritie Investments Cyprus на 100% принадлежит «Открытие холдингу» и выполняет функции инвестиционной структуры «Открытия» за пределами России.