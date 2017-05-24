Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Солонин посоветует «Альфастрахованию»

Гендиректор Qiwi Сергей Солонин войдет в совет директоров «Альфастрахования»

Его опыт может помочь компании с digital-страхованием