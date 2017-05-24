Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Солонин посоветует «Альфастрахованию»
Гендиректор Qiwi Сергей Солонин войдет в совет директоров «Альфастрахования»
Его опыт может помочь компании с digital-страхованием
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Солонин может войти в совет как независимый директор, подтверждает гендиректор «Альфастрахования»
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор и основной акционер группы Qiwi (международный платежный сервис) Сергей Солонин может войти в совет директоров «Альфастрахования», следует из материалов к годовому общему собранию акционеров страховщика.
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