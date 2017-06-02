Сооснователь QIWI Романенко продал свою долю в компании

Сооснователь QIWI Андрей Романенко сообщил, что продал свои акции компании и вышел из совета директоров. Он пояснил, что больше четырех лет не участвует в операционной деятельности QIWI.

«Сегодня я готов инвестировать и инвестирую только в те компании, где принимаю активное участие в управлении/выборе объектов инвестиций», – написал Романенко в Facebook, добавив, что «оставил на память всего одну акцию».

Романенко также добавил, что сейчас он «полностью поглощен другим проектом», не уточнив, о каком именно проекте идет речь.

В 2016 г. Сбербанк и Романенко создали компанию «Эвотор», которая автоматизирует торговлю для малого и среднего бизнеса. 40% «Эвотора» принадлежит «Сбербанку», 30% - Романенко, а еще 30% - Алексею Макарову из компании «Атол», которая выпускает IT-решения для автоматизации торговли. Пост гендиректора «Эвотора» занимает сам Романенко.