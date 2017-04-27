Основатели Qiwi Андрей Муравьев и Андрей Романенко купили 19,44% акций Энергомашбанка

Основатели группы Qiwi Андрей Муравьев и Андрей Романенко вошли в капитал петербургского ПАО «Энергомашбанк», говорится в сообщении банка на сайте раскрытия информации. Андрей Муравьев стал владельцем 10,69% акций банка, Андрей Романенко - 8,75%, уточняется в сообщении.

Продавцами выступили группа акционеров - доля заместителя председателя совета директоров Владимира Чернеги уменьшилась с 29,9% до 14,95%, глава правления Геннадий Ветров полностью продал свою долю в размере 2,25% акций банка, Екатерина Христова продала долю в 6,51%. Акционерами банка остаются председатель совета директоров петербургского ПАО «Энергомашбанк» Павел Селезнев (29,9%), совладелец оптоклуба «Ряды» Август Мейер (19,9%) и гендиректор АО «Тестрон» Александр Шахманов (8,14%)

Сумму сделки стороны не раскрывают. Собственные средства Энергомашбанка, согласно его отчетности, на 1 апреля составляли 1,2 млрд руб. (230-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»), активы – 7,2 млрд руб. (234-е).