Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Из Qiwi – в банк
Из Qiwi – в банк
Энергомашбанк привлек новых акционеров. До 20% его акций приобретают сооснователи Qiwi Андрей Муравьев и Андрей Романенко
- Мария Буравцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Председатель совета директоров петербургского ПАО «Энергомашбанк» и его крупнейший акционер Павел Селезнев рассказал «Ведомостям», что продал часть своих акций основателям группы Qiwi Андрею Муравьеву и Андрею Романенко. По его словам, сделка состоялась 26 апреля, точные доли проданных акций он раскрывать отказался. Представитель новых инвесторов Александра Высочкина подтвердила заключение сделки. Муравьев и Романенко получили до 10% акций каждый, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку.
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