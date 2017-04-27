Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Из Qiwi – в банк

Из Qiwi – в банк

Энергомашбанк привлек новых акционеров. До 20% его акций приобретают сооснователи Qiwi Андрей Муравьев и Андрей Романенко

Председатель совета директоров петербургского ПАО «Энергомашбанк» и его крупнейший акционер Павел Селезнев рассказал «Ведомостям», что продал часть своих акций основателям группы Qiwi Андрею Муравьеву и Андрею Романенко. По его словам, сделка состоялась 26 апреля, точные доли проданных акций он раскрывать отказался. Представитель новых инвесторов Александра Высочкина подтвердила заключение сделки. Муравьев и Романенко получили до 10% акций каждый, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку.

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