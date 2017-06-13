Brent торгуется на уровне $48,43 за баррель

К 9.31 мск вторника августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $48,43 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI торговались к этому же моменту в Нью-Йорке на уровне $46,28 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала на $0,14 (0,29%) до $48,29 за баррель, WTI – на $0,25 (0,55%) до $46,08 за баррель, напоминает «Интерфакс».

На котировках положительно сказалась новость об утечке нефти в нигерийском трубопроводе, отмечает агентство.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени и что в Эр-Рияде довольны темпами достижения договоренности. «Мы смотрим на фундаментальные показатели, на уровень запасов на складах. На прошлой неделе были неожиданные данные из США. Экспорт из США был на очень низком уровне, уровень импорта из Ирака был очень высоким, в результате чего уровень запасов в США на прошлой неделе значительно увеличился. Рынок всегда чрезмерно реагирует на статистические погрешности. В целом тренд по рынку сбалансируется в течение нескольких следующих месяцев», – сказал министр.