Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи

Мировые цены на нефть стали снижаться после публикации доклада ОПЕК по нефтедобыче в мае. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 16.06 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 0,18% — до $48,20 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,41% — до %45,89 за баррель. Утром во вторник обе марки дорожали в среднем на 0,5%.

Согласно данным доклада ОПЕК, в мае страны - члены организации нарастили добычу нефти на 336 100 баррелей в день. Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии и Ираке, отмечается в докладе.

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 г. на уровне майской оценки в 96,38 млн баррелей в день.