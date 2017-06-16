Нефть Brent подешевела до $46,97 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent по данным на 8.46 мск подешевели на 0,064% до $46,97 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне $44,49 за баррель (-0,539%).

Цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения с августа 2015 г. На стоимость нефти негативно влияют противоречивые оценки экспертов относительно возможности быстрого сокращения глобальных запасов.