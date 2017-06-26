Сбербанк допускает возникновение новых споров по сделкам с ПФИ

Сбербанк допускает возможность обращения других клиентов банка в суд по сделкам с производными финансовыми инструментами. Об этом заявила зампредседателя правления банка Белла Златкис.

«Теоретически, конечно, могут. И не только наши клиенты... Все очень сильно взволнованы, потому что огромное количество таких сделок и даже более сложных сделок есть в западных банках. Кстати, "Транснефть", как вы знаете, заключала большое количество таких сделок с западными участниками», - отметила Златкис, выразив надежду, что подобные споры не повторятся.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков.