Brent торгуется на уровне $49,45 за баррель

К 9.25 мск вторника августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $49,45 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к тому же времени торговались на уровне $46,82 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $0,91 (1,87%) до $49,68 за баррель, WTI – на $1,03 (2,24%) до $47,07 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки росли на протяжении предыдущих восьми сессий подряд, это самый длительный период роста более чем за семь лет.

За первые шесть месяцев 2017 г. котировки нефти упали более чем на 14% на опасениях, что усилия по ограничению добычи странами ОПЕК+ не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, так как американские производители наращивают добычу, пишет MarketWatch.

В минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о первом за 24 недели и втором с начала текущего года сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Число таких установок за неделю сократилось до 756.

Минэнерго США в прошлую среду сообщило о сокращении добычи нефти в США на предыдущей неделе на 100 000 баррелей в сутки. «Сокращение числа действующих буровых одновременно с падением добычи может означать, что американский рынок ждет продолжительное снижение производства», – считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Опрошенные Bloomberg аналитики, сотрудники нефтяных компаний и судовые брокеры говорят о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в этом году. Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в прошлом месяце на 260 000 баррелей в сутки по сравнению с маем. Показатель растет в основном за счет Ливии и Нигерии, которые не участвуют в договоренностях об ограничении добычи.