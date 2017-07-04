Котировки Brent поднимались выше $50 за баррель впервые за месяц

Октябрьский и последующие контракты на Brent торгуются выше $50 за баррель днем 4 июля, сообщает «Интерфакс». Цена сентябрьских фьючерсов поднялась на 0,3% до $49,82 за баррель. К 17.33 мск августовские фьючерсы на Brent торговались на уровне $49,85 за баррель.

По итогам вторника рынок нефти может продолжить подъем, наблюдавшийся предыдущие восемь сессий. Это было самое длительное ралли более чем за семь лет.

Основной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник не будет - США празднуют День независимости. На электронных торгах WTI с поставкой в августе подорожала до $47,27 за баррель.