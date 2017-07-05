«Коммерсантъ»: Задорнов станет первым зампредом правления объединенного ВТБ

После объединения ВТБ и ВТБ24 с 1 января 2018 г. у предправления ВТБ Андрея Костина будут три первых заместителя: действующие Юрий Соловьев и Василий Титов и нынешний глава ВТБ24 Михаил Задорнов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пресс-службе ВТБ информацию подтвердили. Задорнов будет отвечать за финансы, бухгалтерию, операционную деятельность и кадры. Новая структура, по словам собеседника издания, уже утверждена.

Еще 1 июня Костин, по его словам, вел с Задорновым «интенсивные переговоры насчет его функционала», признавая сохранение расхождений в позициях. Обсуждение его роли в объединенной структуре велось с момента принятия решения об объединении в 2016 г. Обсуждался даже вариант, при котором Задорнов занялся бы «оперативным управлением банком в должности предправления ВТБ, а Андрей Костин в статусе президента сконцентрировался на стратегических вопросах»,— приводит издание слова одного из своих собеседников. В правительстве, однако, эту идею не поддержали. В декабре 2016 г. Задорнов вошел в правление ВТБ. Ожидалось, что там он продолжит курировать розницу, но в мае 2017 г. это направление перешло Анатолию Печатникову. Тогда Задорнов вышел из правления. Его работа в группе ВТБ в тот момент была под вопросом.

Куратор финансового блока ВТБ зампред правления Герберт Моос сохранит должность и будет заниматься стратегическими вопросами и связями с инвесторами (IR). Риски будет курировать зампред правления ВТБ Михаил Сухов.

Из топ-менеджеров ВТБ24 в состав правления также войдет Анатолий Печатников, который в должности зампреда правления станет глобальным куратором розничного бизнеса ВТБ. Нынешний глава розницы ВТБ Владимир Верхошинский, останется в правлении и будет работать в команде Печатникова.

Вышедшая из правления ВТБ Виктория Ванурина, отвечавшая за операционную деятельность перейдет в «ВТБ капитал».