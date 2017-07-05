Brent торгуется на уровне $49,55 за баррель

К 8.33 среды сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $49,55 за баррель, августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $47,02 за баррель. За торговую сессию предыдущего дня Brent подешевела на 7 центов, торги WTI не проводились в связи с празднованием Дня независимости в США, напоминает «Интерфакс». В среду котировки слабо опускаются на сигналах о неготовности России пойти на новые сокращения добычи, отмечает агентство.

До начала снижения котировки росли на протяжении восьми сессий подряд, цены выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок начала года. Инвесторы по-прежнему опасаются, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 000 баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в российском правительстве сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 г. По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.