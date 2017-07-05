ЦБ отозвал лицензию у столичного банка МНИБ

Банк России с 5 июля отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк «Московский национальный инвестиционный банк» (МНИБ). По данным отчетности, по размеру активов на 1 июня МНИБ занимал 515-е место в банковской системе страны. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, банк проводил сомнительные транзитные операции. «Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности», - говорится в сообщении на сайте ЦБ. Банк при этом не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В этой ситуации ЦБ решил вывести МНИБ с рынка банковских услуг. В банк введена временная администрация.

КБ «МНИБ» — небольшой по размеру активов моноофисный столичный банк, занимался преимущественно обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов, сообщают «Банки.ру». Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства (43,02%). Бенефициарами банка являются иностранные и российские граждане. В 2014 г. банк дважды привлекался к административной ответственности, в том числе один раз был оштрафован.