ЦБ отозвал лицензию у небанковской организации «Фидбэк» за теневые операции

Банк России с 19 июня отозвал лицензию у небанковской кредитной организации. Это зарегистрированное в Москве АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» (ФБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 июня она занимала 571-е место в банковской системе страны. В системе страхования вкладов она не участвует.

Регулятор выяснил, что бизнес «Фидбэка» «практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций», говорится в сообщении на сайте ЦБ. Организация, по его данным, активно уклонялась от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, которые предусмотрены законами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Регулятор не раз вводил ограничения с целью пресечь такие операции, но эти меры не способствовали «надлежащей корректировке деятельности АО "РНКО «ФБ». В его деятельности также были выявлены «признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности», продолжает регулятор. В ЦБ решили, что у руководства и собственников организации нет намерений нормализовать ее работу. В этой ситуации регулятор отозвал у нее лицензию на банковские операции.