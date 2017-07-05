ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка

Банк России продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк». Мораторий был введен с 5 апреля после проверки регулятора. Темпбанк, который сотрудничал с Сирией и Ираном, находится под западными санкциями.

Регулятор напомнил, что Темпбанк - участник системы страхования вкладов и что страховой случай наступает с момента введения моратория. Продление моратория страховым случаем не является, но не отменяет обязанность Агентства по страхованию вкладов выплачивать страховые возмещения по вкладам.

Мораторий в отношении Темпбанка был введен в связи с его «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».