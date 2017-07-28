ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Росгосстрах-медицина»

Банк России отозвал лицензию на добровольное личное страхование у страховой компании «Росгосстрах-медицина», сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что СК сама добровольно отказалась от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

«Это — техническое действие, связанное с тем, что исключительной сферой деятельности компании "Росгосстрах-медицина” является ОМС и компания де-факто не осуществляла деятельность по ДМС», — пояснили «Ведомостям» в пресс-службе ПАО СК «Росгосстрах».

Услуги по добровольному медицинскому страхованию гражданам в полном объеме предоставляют ПАО СК «Росгосстрах» и «Капитал страхование».

Также добровольно отказался от лицензии страховой брокер «Ярд».

В то же время восстановлено действие лицензии на осуществление взаимного страхования потребительского общества «Гарантия инвестиций». Решение принято в связи с устранением некоммерческой организацией нарушений страхового законодательства.