ЦБ вывел с рынка еще двух страховщиков А. Гордеев / Ведомости

Центробанк отозвал с 21 июля лицензии у двух страховых компаний: «Подмосковье» и «Европа», говорится в соответствующих приказах, опубликованных на сайте регулятора. Также он ввел временную администрацию в компанию «Московия»: страховщик нарушил требования к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.

«Подмосковье» нарушало законодательство и не устранило эти нарушения по требованию регулятора, говорится в документе. «Европа» отказалась от лицензий добровольно, следует из сообщения ЦБ.

В «Подмосковье» с 24 мая работала временная администрация, незадолго до отзыва лицензии у компании Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск о признании страховщика банкротом.

«Подмосковье» занимала 87 строчку в рейтинге крупнейших страховщиков по премиям, следует из данных Центробанка. По итогам I квартала этого года сборы составили 259,2 млн руб. (за исключением обязательного медицинского страхования). «Европа» входила во вторую сотню страховщиков по сборам.

До этого Центробанк уже успел отозвать 14 лицензий страховщиков, сообщал ранее «Ведомостям» представитель ЦБ. Три компании ушли с рынка из-за нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности, одна отказывалась сдавать регулятору отчетность, а восемь — сдали лицензии добровольно.

«Московия» входит в топ-50 страховщиков по размеру премий, по итогам января-марта ее сборы равнялись 677 млн руб. Временная администрация введена на срок до шести месяцев.