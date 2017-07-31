«Коммерсантъ»: Alipay договорилась об эквайринговом партнерстве с ВТБ

ВТБ и входящая в Alibaba Group Alipay договорились об эквайринговом обслуживании во всей POS-терминальной сети банка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию Alipay в России Богдана Задорожного и вице-президента ВТБ 24 Алексея Киричека. Технологическое обслуживание вместе с ВТБ осуществляют «ВТБ 24» и компания «Мультикарта».

Коммерческие условия сотрудничества ВТБ и Alipay не раскрывают. Источник издания на финансовом рынке отмечает, что среднерыночная ставка по карточному эквайрингу в офлайне составляет 1% для крупнейших ритейлеров, 2–3% – для малого и среднего бизнеса. ВТБ – первый крупный эквайер, с которым Alipay договорилась о массовом включении. По данным банка, его POS-сеть насчитывает 120 000 устройств. Среди крупнейших партнеров, в частности, сети «Ашан», «Лента» и «Магнит», РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», Delivery Club, «Одноклассники», «В контакте» и «Юла». Ранее Alipay договорилась об эквайринге в сегменте люкс-ритейла с «Русским стандартом».

По оценке «ВТБ 24», наибольшей популярностью Alipay будет пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске. «Количество туристов из Китая в России продолжает расти. Потенциальный объем этого рынка составляет 300 млрд руб. в год», – отмечает Киричек. Средний чек в магазине у них в 2–3 раза выше обычного, указывает он.

Партнеры рассчитывают, что ежегодно Alipay в России будет пользоваться более 1 млн человек.