АСВ просит ЦБ увеличить кредитную линию на 210 млрд рублей

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил обращение в Центробанк России с просьбой увеличить сумму кредитной линии на 210 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе АСВ.

«Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд руб. в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также продлить на пять лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки», - говорится в сообщении.

На заседании совета директоров АСВ был рассмотрен отчет по итогам I квартала 2017 г. о результатах мониторинга деятельности банков, в отношении которых есть меры по повышению капитализации.

Согласно материалам АСВ, за период с момента возникновения обязательств банков по увеличению объемов кредитования и вложений в облигации по март 2017 г. включительно этот объем вырос на 1,54 трлн руб., или на 23,8%. За I квартал 2017 г. объем кредитования и вложений в облигации вырос на 2,94%.