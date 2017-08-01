Нефть продолжает дорожать после резкого июльского скачка

Цены на нефть во вторник растут после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне, 31 июля. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 8.45 мск выросла на 0,13% до $52,79 за баррель, WTI подорожала на 0,2% до $50,27 за баррель.

В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% – это максимальный скачок с апреля 2016 г.

В понедельник цены на нефть росли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране, пишет MarketWatch.

Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы «может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок», говорится в обзоре Commerzbank. Сложившаяся ситуация привела к росту числа спекулятивных позиций на рост цен на нефть, отмечают эксперты банка.

США ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро 31 июля за «подрыв демократии». Как следует из сообщения минфина США, это означает заморозку всех активов венесуэльского лидера, которые обнаружатся в юрисдикации США, и запрет для американцев иметь с Мадуро деловые контакты. В Вашингтоне считают, что после 30 июля Мадуро стал диктатором.

Новые санкции для нефтяной промышленности Венесуэлы пока не вводились.