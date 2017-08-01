Суд назначил на 15 августа иск банка «Югра» к Центробанку

Арбитражный суд Москвы назначил на 15 августа предварительное заседание по иску банка «Югра» к ЦБ России, следует из электронной картотеки дел.

Иск заявлен о признании недействительными приказов Банка России от 7 июля 2017 г. «О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком "Югра" и "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра". Иск подан 24 июля.

«Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание и перейдет к рассмотрению дела по существу с принятием окончательного судебного акта», – говорится в определении суда, размещенном на сайте.

С 10 июля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, а полномочия органов управления "Югры" приостановил. 28 июля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра".