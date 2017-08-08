Brent торгуется на уровне $52,17 за баррель

К 8.50 мск вторника октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,17 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – на уровне $49,26 за баррель. За торги понедельника Brent подешевела на $0,05 (0,1%), до $52,37 за баррель, WTI – на $0,19 (0,38%), до $49,39 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Котировки продолжают снижаться во вторник на ожиданиях итогов переговоров технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. Рынки сомневаются, что нефтедобывающие страны смогут договориться о решительных мерах с целью полного соблюдения соглашений об ограничении добычи нефти, сообщает MarketWatch. Под вопросом остается возможное присоединение Ливии к договоренностям об ограничении добычи. Аналитик SCI International Гао Цзянь считает, что ОПЕК не имеет возможности обеспечить ограничение производства и это «многолетняя проблема картеля». Он допускает новый виток активной покупки нефтяных фьючерсов, если Саудовская Аравия выскажется в пользу более сильной приверженности сокращению экспорта.

По наблюдению аналитиков Morgan Stanley, появились факторы, которые свидетельствуют об увеличении спроса на нефть. В частности, объемы переработки на НПЗ США, Европы, Китая, Бразилии и Индии существенно превышают прошлогодние показатели, сообщается в обзоре банка. Кроме того, запасы нефти показывают признаки дефицита в условиях устойчивого спроса, в том числе это касается Анголы и России. Urals сейчас стоит примерно столько же, сколько и Brent, несмотря на более низкое качество российского сорта.