Рынки
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Рубль готовится к августу

Дорогая нефть не помогает рублю

Евро приблизился к 71 руб., доллар перевалил за 60 руб.
  • Эмма Терченко,
  • Анна Холявко,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости

В понедельник рубль потерял к доллару и евро 50 и 81 коп. – до 60,06 и 70,82 руб. расчетами «завтра» соответственно (данные Московской биржи на 18.50 мск). При этом нефть дорожала: к 10.00 мск сентябрьские фьючерсы на Brent стоили $52,92 за 1 баррель, это максимум с конца мая этого года. Затем нефть начала дешеветь, и к 17.40 1 баррель стоил $52,29. Расхождение в поведении нефти и рубля началось на прошлой неделе: цены на нефть поддержало продление договоренности о сокращении добычи, а на рубль давило ожидание новых санкций США.

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