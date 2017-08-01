Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Рубль готовится к августу
Дорогая нефть не помогает рублю
Евро приблизился к 71 руб., доллар перевалил за 60 руб.
- Эмма Терченко,
- Анна Холявко,
- Анна Еремина
- / Ведомости
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В августе рубль традиционно находится под давлением
М. Стулов / Ведомости
В понедельник рубль потерял к доллару и евро 50 и 81 коп. – до 60,06 и 70,82 руб. расчетами «завтра» соответственно (данные Московской биржи на 18.50 мск). При этом нефть дорожала: к 10.00 мск сентябрьские фьючерсы на Brent стоили $52,92 за 1 баррель, это максимум с конца мая этого года. Затем нефть начала дешеветь, и к 17.40 1 баррель стоил $52,29. Расхождение в поведении нефти и рубля началось на прошлой неделе: цены на нефть поддержало продление договоренности о сокращении добычи, а на рубль давило ожидание новых санкций США.
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