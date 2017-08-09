Brent торгуется на уровне $51,91 за баррель

К 8.42 мск среды октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,91 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - на уровне $49,02 за баррель. За торги вторника Brent подешевела на $0,23 (0,4%) до $52,14 за баррель, WTI - на $0,22 (0,5%) до $49,17 за баррель, напоминает «Интерфакс».

В среду котировки снижаются третью сессию подряд. После двухдневного заседания технического комитета ОПЕК+ у инвесторов сохранились сомнения, что участники соглашения смогут добиться полного соблюдения договоренностей об ограничении добычи нефти, объясняет агентство. Снижение котировок нефти сдерживается слабостью курса доллара, который остается у многомесячных минимумов. Также сдерживающим фактором остаются новости о том, что Саудовская Аравия с сентября сократит экспорт нефти в азиатские страны примерно на 10%.

«Реальность такова, что у ОПЕК нет никаких инструментов, чтобы обеспечить соблюдение квот на добычу. Картель вынужден жить с этой проблемой уже много лет», - отметил аналитик SCI International Гао Цзянь. В июле экспорт нефти ОПЕК достиг рекорда - не только из-за не охваченных соглашением об ограничении добычи Ливии и Нигерии, но и из-за отклонения ряда участников договоренностей от принятых на себя обязательств, напоминает «Интерфакс».

Позднее в среду минэнерго США опубликует данные об изменениях запасов нефти в стране на минувшей неделе. Аналитики ожидают сокращения коммерческих резервов на 2,1 млн баррелей.