Обострение между КНДР и США вызвало бегство инвесторов в золото и иену

На фоне роста напряженности в отношениях США и КНДР на азиатских рынках началась распродажа акций и бегство инвесторов в безопасные активы, сообщает «Интерфакс». Золото с немедленной поставкой подорожало в среду на 0,3% до $1264,67 за унцию.

Курс иены поднялся ко всем основным валютам и достиг 109,94 иены за доллар, южнокорейская вона снижалась на 0,8%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижался на 1%, японский Nikkei - на 1,4%, дешевеют также и фьючерсы на индексы США.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК заявило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району вокруг острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности «Хвасон-12». Целью удара будут американские военные базы на Гуаме, включая базу ВВС США «Андерсен», где базируются стратегические бомбардировщики. Этот план скоро будет представлен стратегическому командованию «для изучения и доработки» и будет реализован после получения приказа от Ким Чен Ына.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что «Северной Корее лучше больше не угрожать США». «Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше», - цитировал Reuters его заявление. Днем ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов преподать США «серьезный урок».